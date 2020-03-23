اجواء ربيعية.. ارتفاع على الحرارة اليوم وغدا مع زخات أمطار متفرقة

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تسقط في ساعات ما بعد الظهر زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء غدا ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع اخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية، وتبقى الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويحتمل مع ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد احيانا في بعض المناطق في ساعات الليل المتأخرة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 8، وفي مناطق السهول 20 – 10، وفي الأغوار الشمالية 19 – 4، والأغوار الجنوبية 27 – 17، والبحر الميت 27 – 16، وخليج العقبة 26 – 17 درجة مئوية.