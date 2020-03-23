إسرائيل تمدد التوقيت الشتوي شهراً لتقليل خروج السكان من منازلهم

على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل والذي بات يقترب من الالف مصاب، قال وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان مساء امس ان الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، ونفى نفيا قاطعا وجود أي نقص في الكوادر الطبية.

وقال ليتسمان خلال مقابلة مع القناة الثانية ان :”نحن ندرس تمديد التوقيت الشتوي” وأضاف بأن وزير الداخلية ارييه درعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مصادر اسرائيلية بوقت لاحق ان المستشار القضائي ماندلبيت وافق على تمديد التوقيت الشتوي شهرا حتى 1 ايار القادم

وشدد الوزير ليتسمان على أهمية الحفاظ على الحجر وابتعاد الناس عن بعضهم البعض والتقليل من الاحتكاك، وقال ليتسمان ان الوضع بإسرائيل “أخذ بالتحسن بعد اصدار أوامر الطوارئ الأخيرة وبكل قطاعات الشعب” مشددا على أهمية ان يطبق المواطنون التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة، مؤكدا أيضا على عدم وجود أي نقص بالكوادر الطبية.

وفي وقت سابق ااشار المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور ايتمار غروتو، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، الى السيناريوهات المخيفة التي تستعد لها وزارة الصحة.

وقال ان “السيناريو الأصعب هو ان يموت ما بين 10 حتى 20 الف شخص بإسرائيل بسبب فيروس كورونا”. الوفيات من كورونا ستكون جزءا من الوفيات السنوية بإسرائيل والتي تصل الى 40 الف.

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