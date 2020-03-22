وكالات ومركبات توزيع الغاز تباشر اليوم تزويد الموطنين بهذه المادة

باشرت وكالات ومركبات توزيع الغاز المستثناة من قرار الحظر، صباح اليوم الأحد، تزويد الموطنين بالغاز المسال.

فقد باشرت 45 محطة محروقات في مختلف مناطق المملكة اليوم، تزويد مركبات الجهات المستثناة من الحظر بالوقود، لمساعدتها على أداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أعلنت استثناء وكالات ومركبات توزيع الغاز من قرار حظر التجول المعمول به منذ أمس السبت، في اطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمواجهة الطلب المرتفع على الغاز.

واكدت الوزيرة في تصريحات سابقة، توفر الغاز بكميات كافية رغم ارتفاع الطلب على مادة الغاز البترولي المسال في المملكة، والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة ليتجاوز معدله اليومي 230 أسطوانة، مقارنة مع معدل استهلاك يومي خلال فصل الشتاء يتراوح ما بين 120 الى 160 الفا.