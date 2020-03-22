وزارة الصحة توجه لايصال الأدوية الشهرية للمرضى الى منازلهم

صرح مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور نايف الزبن، إن الوزارة بصدد الإعلان عن آلية لايصال الأدوية الشهرية للمرضى، او اية أدوية اضطرارية للمواطنين إلى منازلهم من خلال المراكز الصحية وبإشراف فرق طبية تطوعية.

وبين الدكتور الزبن لـ (بترا) اليوم الاحد، أن هذا التوجه يأتي في ظل اغلاق جميع المراكز الصحية التي تقدم الرعاية الأولية والشاملة، في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع اكتظاظ وتجمع المراجعين للوقاية من انتشار فيروس كورونا واحتوائه ونقل العدوى به، موضحا أن الحالات الطارئة يتم نقلها من خلال فرق الدفاع المدني إلى اقسام الطوارئ في المستشفيات، منعا للاكتظاظ وحفاظا على سلامة المواطنين

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