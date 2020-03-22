هلّت انفاس الربيع.. ارتفاع على الحرارة وأجواء لطيفة لثلاثة أيام

تتأثر المملكة اليوم الاحد بامتداد مرتفع جوي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4 الى 5 درجات مئوية مع أجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت، وتكون الاجواء ليلا صافية وباردة في اغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت.

وبحسب دائرة الارصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الاعتيادية مع أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل في ساعات ما بعد العصر هطول زخات محلية من المطر في انحاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية خفيفة السرعة.

وتصبح الاجواء الثلاثاء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 8 – 1، وفي مناطق البادية 15 – 5، وفي مناطق السهول 14 – 6، وفي الأغوار الشمالية 22 – 11، والأغوار الجنوبية 24 – 13، والبحر الميت 22 – 13، وخليج العقبة 21 – 13 درجة مئوية.

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