نقل المنتهكين لحظر التجول إلى مواقع الحجز التابعة للجيش

أعلنت مديرية الأمن العام استمرار عملها في مراقبة وإنفاذ قرار أمر الدفاع القاضي بحظر التجول، حيث تم ضبط مئات المخالفين وبوشر بنقلهم إلى مواقع الحجز التابعة للقوات المسلحة- الجيش العربي، في مدرسة الملك طلال في منطقة خو، ومدرسة الحسا الثانوية للثقافة العسكرية.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الأحد، أنه وفي الوقت الذي أبدى فيه الغالبية من المواطنين الالتزام، فإن تجاوزات استوجبت المساءلة القانونية كانت حاضرة، واستوجبت الإجراء الأمني والقانوني الرادع، حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون والالتزام، مؤكدة أن إنفاذ أمر الدفاع لا تهاون فيه، وبأن كل من يخالف سيلاقي العقوبات القانونية الرادعة، لأن سلامة المجتمع وأمنه فوق كل اعتبار.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة