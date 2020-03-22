بعدما استحف بمخاطر الكورونا.. ترامب يعلن نيويورك مدينة منكوبة, وستتجاوز تكلفة مكافحة الوباء بامريكا 2 ترليون دولار
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مطمئنا طلبة التوجيهي على مستقبلهم.. وزير التربية يعلن اطلاق المنصة الالكترونية للتعلم عن بُعد

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