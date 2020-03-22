مطمئنا طلبة التوجيهي على مستقبلهم.. وزير التربية يعلن اطلاق المنصة الالكترونية للتعلم عن بُعد



عمان 22 اذار (بترا) – أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، بدء العملية التعليمية على منصة التعليم الالكتروني للوزارة www.darsak.gov.jo ، التي تم اطلاقها اليوم الاحد، من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة مساء لجميع الصفوف من الاول الاساسي وحتى الصف الثاني عشر.

وقال النعيمي خلال ايجاز مشترك صباح اليوم الاحد مع وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، في المركز الوطني لادارة الازمات، ان اطلاق المنصة، جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لضمان حق الطلبة في التعليم، وفي اطار حرص الوزارة على استمرار التعليم خلال فترة تعليق الدراسة في المدارس في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة. واكد اهمية المنصة التي تم اطلاقها بجهود وطنية مشتركة لتوفير محتوى الكتروني تعليمي مجاني للطلبة في جميع الصفوف، داعيا الطلبة الى متابعة دروسهم والتخطيط لها مسبقا مع اولياء الامور، الذين يقع عليهم دور كبير في هذه المرحلة في متابعة تعلم ابنائهم وتنظيم الجداول الدراسية الخاصة بهم واستكمال حل واجباتهم الدراسية. وقال ان المحتوى الالكتروني للمنصة، يضاف الى الدروس التي تبث ايضا على القنوات التفلزيونية الجديدة “Jo Darsak 1& 2” المخصصة ايضا للطلبة في جميع المراحل الدراسية.

وبين وزير التربية والتعليم، ان المحتوى الالكتروني للمنصة، تم اعداده بشكل مهني بالتعاون بين الوزارة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركاء العاملين في هذا المجال، وبخاصة منصة ادراك، وجو اكاديمي، وموضوع، وابواب، مؤكدا اهمية متابعة الطلبة للمنصة اولا بأول وكل يوم، حيث يفقد الطالب حقه في تصفح المحتوى اذا فاته في يوم ما.

وفيما يتعلق بطلبة التوجيهي، قال الدكتور النعيمي، “لا تقلقوا على أوقاتكم ولا مستقبلكم”، داعيا اياهم الى الاستمرار على متابعة الدروس وحضورها على المنصة الالكترونية الجديدة والقناة الرياضية للتلفزيون الاردني، وصولا الى موعد الامتحانات الذي تم اعلانه من قبل.

وقال “كونوا على يقين بأن الوزارة معكم ولا تقلقوا على مستقبلكم الاكاديمي”، فيما طمأن اولياء الامور بان مستقبل ابنائهم محل اهتمام الوزارة وحرصها، معربا عن امله في تجاوز هذه المرحلة في اقصر وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالطلبة الدارسين على البرامج الدولية، أكد النعيمي، ان الوزارة حريصة عليهم وانها تتابع ذلك مع المؤسسات والجهات الدولية المختصة مثل كامبردج، واكسفورد، وادكسل، والكولج بورد، والبكالوريا الدولية، ووضعتها في صورة اجراءاتها وطبيعتها والانتقال للتعلم عن بعد عبر التعليم الالكتروني والبث التفلزيوني.

وقال ان الوزارة طلبت من هذه الجهات اعادة جدولة الامتحانات ريثما يعود الطلبة الى مدارسهم، حيث ستضع الوزارة الطلبة بصورة التنسيق مع هذه الجهات اولا باول.

وكشف النعيمي، ان الوزارة بصدد اطلاق برنامج تدريبي للمعلمين لتمكينهم من ادوات توظيف التكنولوجيا في التعليم واعداد المحتوى الالكتروني ووسائل تقييم الطلبة، لافتا الى ان الوزارة تدرك تماما ان المحتوى الالكتروني قد لا يكون بالجودة المناسبة الان، الا انها ستستفيد من هذه التجربة وتعمل على تطويرها في المستقبل خدمة للطلبة واولياء الامور والعملية التعليمية في الاردن. واعرب عن تقدير الوزارة للدور الكبير لكل شركائها في هذه المرحلة، وكذلك المعلمين والمعلمات واولياء الامور والشباب الرياديين لانجاح هذه المرحلة المهمة في تاريخ العملية التربوية والتعليمية الاردنية.