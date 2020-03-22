سفاراتنا مستمرة في خدمتهم.. دعوة الأردنيين للتقيد بتعليمات الدول المتواجدين فيها

أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، أن كافة السفارات الأردنية تقوم بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأردنيين في الخارج، وأنه تم تقليص الخدمات في الدول التي تشهد انتشارا واسعا بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عبر تويتر، “بعثاتنا في خدمة أهلنا خارج الوطن. ننصح مواطنينا حماهم الله التزام تعليمات الدول المتواجدين فيها في هذه الظروف والتواصل مع السفارات على الأرقام المعلنة، وأرقام مركز العمليات”.

وأضافت الوزارة أن الخدمات ستقتصر على الحالات الضرورية، كإجراء احترازي وحفاظاً على صحة الأردنيين”.

ومن جانبها، اعلنت السفارة الأردنية في روما عن بدء تنفيذ خطتها للعمل المرن وعن بعد، حيث ستقدم خدماتها الممكنة والطارئة للأردنيين دون حضورهم لمكاتبها، وستعمل على الترتيب هاتفيا لمراجعة السفارة للحالات الطارئة والمتعلقة بأردنيين فقط.

وجددت السفارة التأكيد على ضرورة التزام الأردنيين بالتعليمات الحكومية الإيطالية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نشرت أرقاما للاتصال بالسفارة للحالات الطارئة، وهي: