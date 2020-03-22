بعدما استحف بمخاطر الكورونا.. ترامب يعلن نيويورك مدينة منكوبة, وستتجاوز تكلفة مكافحة الوباء بامريكا 2 ترليون دولار

بعد ان استخف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانتشار فيروس كورونا المستجد واعتبره كالانفلوانزا العادية وبعد أن فرح بانتشاره في الصين، وزعم ان هذا الانتشار سيتيح فرصة للصناعة الأمريكية ان تتنشط، وبعد أن وصف الفيروس المستجد بالفيروس الصيني بينما الفيروس ينتشر في أمريكا ذاتها قبل وجوده في الصين, , أعترف ترامب، مساء أمس السبت، أن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن “هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا”. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه “أقر حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا”.

وأكد ترامب أن “الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس”.

وأشار إلى أن “شركات الكحول تركز جهودها على إنتاج المعقمات”.

وفي سياق متصل, اعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، مساء السبت، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الولاية منذ أمس الاول الجمعة

وقال حاكم الولاية، أندرو كوومو، في مؤتمر صحفي بثه موقعه الإلكتروني، إن سلطات الولاية سجلت 3254 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة هناك من 7102 إلى 10356 حالة.

ومن جانبه, ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن حزمة الإجراءات لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها تريليوني دولار.

وقال كودلو، في تصريحات صحفية أدلى بها اامس السبت، إن حزمة الإجراءات، التي طرحها مجلس الشيوخ والتي يتم التفاوض عليها مع الكونغرس، “تقدر بحوالي عُشر الناتج الإجمالي المحلي”.

وأوضح مستشار البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا المبلغ يتجاوز نقطة تريليوني دولار: “هذا صحيح”.

وتابع كودلو: “نحن نحاول فقط التغطية على القواعد الصحيحة… هذه مشكلة أسابيع وأشهر وليست مشكلة سنوات. إننا نريد إقامة جسر”.

كما ذكر المسؤول الأمريكي أن المشرعين في الكونغرس يدرسون كذلك تنظيم “إجازة ضريبية” لقطاع الأعمال الصغيرة.

وسبق أن اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تعمل إدارته والكونغرس على وضع إجراءات عاجلة لمكافحة التفشي وتبعاته الموجعة لاقتصاد البلاد.

وحتى مساء أمس السبت سجلت في الولايات المتحدة نحو 20 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، بما في ذلك 279 وفاة.