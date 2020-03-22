ايام الفن الجميل.. عبد السلام النابلسي يسبق عصره بالدعوة للتعقيم من الفيروسات/ فيديو

لم تترك السينما المصرية موضوعا أو حدثا إلا وتناولته فى أحد أفلامها، فحتى انتشار الأوبئة وكيفية الوقاية من الفيروسات، حديث الساعة الآن، كان لها نصيب فى السينما المصرية.. فمنذ ما يقرب من 60 سنة كان الفنان الكوميدى الكبير عبد السلام النابلسى سابقاً لعصره، فى أحد أفلام الأبيض والأسود، وهو فيلم “حبيب حياتى” إنتاج عام 1958 ، بتوجيهه رسالة واضحة عن الاهتمام بالنظافة و التعقيم.

ففى أحد مشاهد الفيلم الذى يجسد فيه شخصية “ممدوح” سائق التاكسى يمسك بمطهر ويرش به الأموال التى يحصل عليها من عمله كسائق تاكسى، كما يرش زبائنه ويعقم السيارة من الداخل ومن الخارج.. فما أشبه الليلة بالبارحة.

عبد السلام النابلسى فى هذا المشهد الكوميدى يضرب مثالا لكل المواطنين فى مدى الالتزام بالنظافة والتعقيم التى تفرضها منظمة الصحة العالمية الآن، ولذلك سبقت السينما المصرية عصرها. وسبق النابلسى الجميع فى الوقاية والحماية من الفيروسات.

يذكر أن الفنان عبد السلام النابلسى لقب بـ(الكونت) وانتقل فى الـ20 من عمره للقاهرة، وعمل فى الصحافة قبل أن يتجه للإخراج والتمثيل، وشارك نجوم كبار مثل إسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ، محمد فوزى وفريد الأطرش افلامهم المعرفة، ثم عاد إلى لبنان عام 1962، وأدار شركة الفنون المتحدة للأفلام وتزوج عن عمر يناهز الـ60 عاما، وأفلس فى آخر حياته جراء إفلاس بنك (أنترا) في بيروت، وكان يعانى من مرض القلب وأخفى ذلك عن محيطه كى يحافظ على مسيرته الفنية وتوفى فى 5 يوليو 1968 جراء أزمة قلبية حادة.