الناطق باسم القوات المسلحة: تعديل بعض التعليمات لتحقيق المرونة وضمان وصول الخدمات الضرورية لمحتاجيها

عمان 22 آذار (بترا) – قال مدير التوجيه المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن مخلص المفلح، انه ولليوم الثاني على التوالي تستمر القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية بتطبيق امر الدفاع رقم /2 لعام 2020، والقاضي بحظر التجول مع المحافظة على القدر الذي يضمن تطبيقه بدون تعطيل الحياة اليومية الضرورية.

وأضاف في ايجاز صحفي قدمه اليوم في المركز الوطني لادارة الازمات ان غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” مستمرة باستقبال الاتصالات من المواطنين، حيث تم التعامل معها جميعها وإنهائها بنجاح بعد التنسيق الحثيث من قبل مختلف الأجهزة المعنية لمحاولة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المواطنين وبما ينسجم مع خطط الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ان القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي ومن خلال مديرية التموين والنقل الملكي، بدأت بتزويد جميع مستشفيات وزارة الصحة باحتياجاتها من مادة الخبز وبمعدل (2) طنا يومياَ.

وبين ان عدد المخالفات التي قام بها المواطنون خلال ال 24 ساعة الماضية بلغت 400 مخالفة وتم التعامل معها حسب التعليمات الصادرة.

واشار الى استمرار فرق التطهير التابعة لمديرية سلاح الهندسة الملكي بتنفيذ المهام الموكلة لها على أكمل وجه وحسب الطلب، حيث تم تطهير العديد من المواقع، كما تم تعقيم غرفة العزل في طوارئ الخدمات الطبية الملكية.

وبين أن مديرية الدفاع المدني تعاملت وحتى اللحظة مع (4000) حالة مرضية، كما قامت المديرية بتنفيذ عمليات تطهير واسعة شملت مؤسسات حكومية وفنادق ومصانع.

وحول حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، البحرية والجوية للمملكة، قال ان المملكة شهدت حركة عبور لمواطنين اردنيين بلغ عددهم (10)، من خلال مركزي حدود جابر والعمري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبين العميد المفلح انه تم تعديل بعض تعليمات قرار الدفاع /2 وبما يحقق المرونة ولضمان وصول الخدمات الضرورية لمحتاجيها، مثل قطاع الطاقة، والنقل، والصحة, والتي شملت:

أ. جميع موظفي ووسائط النقل التابعة لامانة عمان الكبرى، التي تحمل الترميز الحكومي و حافلات شركة رؤيا عمان.

ب. حركة الشاحنات المحملة والفارغة.

ج. تعديل موعد فتح واغلاق بعض محطات الوقود في جميع انحاء المملكة ليصبح من الساعة ال 6 صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء.

د. حالات غسيل الكلى الذين يتم نقلهم من قبل ذويهم.

ه. السيارات التابعة لشركات الاغذية المتعاقدة مع المدن الصناعية.

و. صهاريج نقل الغاز المسال، سيارات توزيع الغاز، صهاريج نقل المياه ونضح الصرف الصحي.

ووجه العميد المفلح الشكر للمواطنين الملتزمين بالقرار على وعيهم واستقائهم المعلومة من مصادرها الموثوقة وبعدهم عن الشائعات، اذ ان نسبة الشائعات انخفضت وبشكل ملحوظ، مؤكدا حرص القوات القوات المسلحة الاردنية_ الجيش العربي والاجهزة الامنية على صحة المواطن الاردني والمواطنين المقيمين على ارض المملكة.