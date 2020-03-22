الحاجة ام الاختراع.. فريق كرة قدم قطري يدرب لاعبيه عبر الفيديو

موسكو – سبوتنيك

اعتمد فريق “أم صلال” لكرة القدم القطري طريقة جديدة للحفاظ على لياقة لاعبيه، في ظل تعليق النشاط الكروي بالدولة، لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

فقد واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته بمتابعة مباشرة من مدرب الفريق عزيز بن عسكر ومدرب اللياقة.

ويؤدي الفريق التدريبات كلها في مكانه، فيما يتابعه عسكر، من خلال الفيديو، على مجموعات.

وتكون لكل لاعب ساعة تدريب يوميا، مع عمل بعض القياسات اللازمة؛ حيث يتابع عسكر التدريبات بالفيديو والتواصل مع كل لاعب على حدة أولا بأول.

وكانت وزارة الصحة العامة في قطر قد اعلنت، أمس السبت، تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالعدوى481 حالة.