الجيش المصري يعلن وفاة لواء أركان حرب بفيروس كورونا

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، أصدر الجيش المصري بيانا جاء فيه “تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابن من أبنائها هو اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد”.

وشغل اللواء خالد شلتوت، منصب رئيس أركان إدارة المياه، إحدى إدارات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وكان المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي قد أعلن، أمس السبت، أن الجهات المعنية في القوات المسلحة قامت بعمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، إن الدولة المصرية تستعد لمواجهة خطر جسيم جدا.

وأضاف أنه لو لم تتضافر كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشعب نفسه، “ولو ما حطيناش إيدينا في إيد بعض، واتعاملنا مع الموضوع بشكل حاسم هنخسر كتير”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت أن إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 294 حالة، من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

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