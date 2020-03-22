البيانات الأولية تشير لتمديد حظر التجول لأسابيع.. وزير الصحة يعلن ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا اليوم الاحد الى 112 إصابة
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الجيش المصري يعلن وفاة لواء أركان حرب بفيروس كورونا

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