البيانات الأولية تشير لتمديد حظر التجول لأسابيع.. وزير الصحة يعلن ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا اليوم الاحد الى 112 إصابة
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جرينتش+2 10:43
البيانات الأولية تشير لتمديد حظر التجول لأسابيع.. وزير الصحة يعلن ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا اليوم الاحد الى 112 إصابة

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