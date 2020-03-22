البيانات الأولية تشير لتمديد حظر التجول لأسابيع.. وزير الصحة يعلن ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا اليوم الاحد الى 112 إصابة

اعلن وزير الصحة سعد جابر، مساء اليوم الأحد، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن ارتفع إلى 112، بعد تسجيل إصابة 12 حالة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على شاب (19 عاما) جاء من بريطانيا منتصف الشهر الحالي، و 4 حالات خالطت مصابين حضروا حفل زفاف في مدينة إربد.

وفتاة عراقية خالطت والدها المصاب، و 6 مخالطين لممرضة من ضمنهم سيدة (83 عاما) وضعها من متوسط إلى سيئ، إضافة إلى حالة سبب إصابتها مجهول.

وأشار إلى توجه طائرة إلى سنغافورة لإحضار 21 ألف فحص ومواد لازمة، لتعزيز رصيد المملكة من الفحوصات.

وقد نُقل 34 مصاباً إلى مبنى العزل الخاص في مستشفى الأمير حمزة في عمان، كل غرفة بها جناح وحالتهم الصحية ممتازة، وفق جابر.

ومن حانبه،قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الأحد، إن البيانات الأولية تشير إلى أن حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد سيمتد لأسابيع، مؤكداً ضرورة الاعتياد على نمط حياة جديد.

وطالب العضايلة، خلال إيجاز في المركز الوطني لإدارة الأزمات، “بالتعايش مع هذه الحالة والاكتفاء بأقل الإمكانيات والحاجات الأساسية”.

واضاف: “ستكون هناك آليات لايصال المواد الأساسية للمواطنين … ندرسها بعناية”، مبينا إن هذا هو الخيار الارجح لان السماح بخروج المواطنين في أوقات محددة سيكون له مخاطر عديدة.

وأشار إلى أن الاكتظاظ يناقض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة.

وأوضح أن الأسبوعين المقبلين حاسمين لحصر انتشار الفيروس المستجد، مضيفاً أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المواطنين عبر الالتزام والتقيد بقرار حظر التجول للحد من انتشاره.