وزير الصحة يعلن مساء اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن الى 99 مصاباً وهذا مؤشر خطير

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 15 حالة جديدة في المملكة، اليوم السبت، مصابة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات 99 حالة بما فيها الحالة التي تم الإعلان شفائها.

وأشار وزير الصحة في إيجاز صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى أن الحالات الخمس عشرة موزعة كما يلي:خمس حالات من حفل زفاف في اربد، وحالة من المحجور عليهم في أحد الفنادق في عمان بعد أن تم فحصه وثبتت إصابته، وثلاث حالات من المخالطين لإحدى المريضات المعزولات والتي أصيبت نتيجة مخالطتها لشخص قدم من الخارج، واثنين مخالطين لأبيهم وهم من الجنسية العراقية وكانت العائلة قد قدمت من الخارج وقد تم عزل الأب بعد ثبوت إصابته وبالفحص الثاني للمخالطين وهم زوجته وابنته ثبت إصابتهم وتم أخذهم للعزل.

كما شملت الحالات الجديدة: أحد المصابين كان مخالطاً لأخيه والذي زاره من إسبانيا، وتوجد حالة تم رصدها في الجامعة الأردنية ويتم تحري سبب الإصابة، وحالة أخرى يتم التحري عن سبب الإصابة، وحالة من الخدمات الطبية لأحد القادمين من الخارج.

وتشمل الحالات؛ 78 أردنياً بما فيهم المتعافي، و21 من الجنسيات العربية والأجنبية تشمل 6 عراقيين و6 فرنسيين و3 لبنانيين و3 حالات إنجليزي وحالتين من الفلبين وحالة من الأرجنتين وأكد وزير الصحة أن هذا الرقم ليس كبيراً جداً إلا أنه مؤشر خطير بأن “قلة منا لم تلتزم بتعليمات الصحة العامة واستهترت ولربما تؤدي إلى زيادة العدد، وكذلك سلبنا جميعاً حريتنا غصباً عنا بينما كنا ننظر إلى الأمان نتيجة هذا المرض ونتيجة استهتار بعض الناس”.

وأهاب الدكتور جابر بالمواطنين وهم في منازلهم، بأن يلتزموا بالتعليمات، وأكد أهمية البُعد عن أي شخص، قائلاً “كما ترون معالي الوزير يبعد عني على الأقل متراً ويجب أن لا تقترب من أي شخص في الخارج في حال خرجت، ويجب التعامل مع كل شخص كأنه مصاب حماية لأبنائكم وأحبائكم وللوطن الغالي على قلوبنا جميعا”، سائلاً المولى عزوجل أن يديم الوطن وقائده وشعبه العظيم.

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