وزير الصحة يعلن مساء اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن الى 99 مصاباً وهذا مؤشر خطير
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جرينتش+2 10:26
وزير الصحة يعلن مساء اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن الى 99 مصاباً وهذا مؤشر خطير

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