انطلاق صفارات الانذار صباح اليوم السبت لاعلان حظر التجول، فيما تواصل القوات المسلحة انتشارها بسائر ارجاء الاردن
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كلمات لروح أمي في عيدها

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