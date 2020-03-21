وزير الصحة يعلن مساء اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن الى 99 مصاباً وهذا مؤشر خطير
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في ذكرى معركة الكرامه.. وحدة الدم ووحدة المصير

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