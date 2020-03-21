دوريات الامن تضبط 155 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه، ومنذ بدء العمل بامر الدفاع رقم 2 والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، قد ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة 155 شخصا خالفوا امر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

واكد الناطق الاعلامي انه لن يتم التهاون مع انفاذ امر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الاجراء القانوني بحقه، مهيبا بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت اي ظرف كان .

وكان الناطق الاعلامي قد اعلن في وقت سابق من اليوم، انه منذ بدء العمل بامر الدفاع رقم (2) والقاضي بحظر التجول من الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، قد ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة بمختلف مناطق المملكة 31 شخصاً خالفوا امر حظر التجول وجرى تحويلهم للمراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .