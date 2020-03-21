حفاظا على السلامة العامة.. انطلاق صفارات الانذار صباح اليوم السبت لاعلان بدء العمل بحظر التجول في سائر ارجاء الاردن

دخل حظر التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق المملكة في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت ، حيث أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بأمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والذي يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم واغلاق جميع المحلات في جميع مناطق المملكة، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

فقد أطلقت مديرية الأمن العام صفّارات الإنذار مع بدء العمل بحظر التجول؛ لتنبيه المواطنين وتحذيرهم عن بدء العمل بأمر دفاع رقم (2) المستند إلى قانون الدفاع، والقاضي بحظر التجول اعتبارا من الساعة 7 من صباح اليوم السبت.

وأوضحت مديرية الأمن العام أنها تساند الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إجراءات أمنية وإنسانية لإنفاذ القرارات الحكومية الهادفة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز قد اصدر امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020، والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سيتم بعد غد الاثنين الاعلان عن أوقات محددة يسمح فيها للمواطنين بالخروج لقضاء حوائجهم الضرورية ووفق الية تعلن في حينه.

ويعاقب كل من يخالف احكام امر الدفاع والبلاغات الصادرة عن رئس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة .