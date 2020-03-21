ترامب يستخدم لغة الزعران في توبيخ صحفي لانه وجه له سؤالا مُحرجا/ فيديو

بدا الانزعاج على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سؤال لصحفي من شبكة (ان بي سي) كان موجه للرئيس الأمريكي ترامب ، كان كفيلا بأن يفقد الأخير توازنه ويبادره بالسباب

حدث هذا عندما وجه الصحفي سؤالا لترامب خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض حول آخر مستجدات فيروس كورونا قائلا :

“ماذا تقول للأمريكيين الخائفين بعد تسجيل 200 وفاة و14 ألف إصابة؟ هناك الملايين خائفون الآن.”

ترامب رد على الصحفي بالقول: “أنت صحفي سيء، وسؤالك قذر للغاية.”، “وانت تسعى للإثارة على حساب الدقة والأمر نفسه مع NBC وشبكة الخداع ”

هذا وقد فرضت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا قيودا جديدة صارمة تحد من أنشطة 60 مليون شخص في الولايتين لكبح انتشار فيروس كورونا ،وأمرت جميع الموظفين غير الضروريين بالبقاء في منازلهم.

وطلب حاكم نيويورك أندرو كومو مزيدا من العاملين في قطاع الطب والإمدادات اللازمة لعلاج حالات فيروس كورونا التي قد تفوق طاقة المستشفيات في ولايته البالغ عدد سكانها نحو 20 مليونا.

كومو ولدى إعلانه، قال أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يجيز بقاء مئة في المئة من العمالة غير الضرورية في المنزل وإغلاق جميع الشركات غير الضرورية “هذه هي أشد الإجراءات صرامة التي يمكننا اتخاذها”.

وأضاف: “الزموا منازلكم. اخرجوا للتريض منفردين”.

الرئيس ترمب يوبخ مراسل قناة NBC في البيت الأبيض بيتر ألكسندر خلال مؤتمر صحفي اليوم بعد ان قال ان الاميركيين خائفون من كورونا pic.twitter.com/gFn6yhPhxU — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) March 20, 2020