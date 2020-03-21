اليوم نهاية الموجة الباردة والماطرة.. والحرارة إلى ارتفاع غدا وبعده

تبقى المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية القطبية، وتستمر الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة على فترات في أغلب مناطق المملكة، وتكون الأمطار خلال ساعات النهار غزيرة أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يتوقع ان تهطل زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م، بينما قد تتراكم فوق القمم العالية الجنوبية (الشراة)، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتدريجيا خلال ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم وتضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.

وتتأثر المملكة غدا بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة، مع أجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الشرقية.

ويطرأ الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 5 – 2، وفي مرتفعات الشراة 4 – صفر، وفي مناطق البادية 13 – 5، وفي مناطق السهول 10 – 5، وفي الأغوار الشمالية 17 – 9، والأغوار الجنوبية 21 – 13، والبحر الميت 19 – 14، وخليج العقبة 20 – 12 درجة مئوية.

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