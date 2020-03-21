حفاظا على السلامة العامة.. انطلاق صفارات الانذار صباح اليوم السبت لاعلان بدء العمل بحظر التجول في سائر ارجاء الاردن
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جرينتش+2 09:19
اليوم نهاية الموجة الباردة والماطرة.. والحرارة إلى ارتفاع غدا وبعده

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