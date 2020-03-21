السماح قريبا بعمل المخابز والصيدليات ومركبات توزيع الغاز وعبوات الماء

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، السبت، إن حظر التجول أمر صعب لكنه متطلب للحفاظ على على المواطنين وسلامتهم وصحتهم.

وأضاف عبر إيجاز في المركز الوطني لإدارة الأزمات، “لذا لا بد من التعايش مع الأمر على مدى الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأوضح أنه سيتم فتح مخابز رئيسية في مختلف المناطق وسيتم تزويد المواطنين بحاجتهم من الخبز، على أن تعلن التفاصيل لاحقاً.

إضافة إلى فتح صيدليات وتزويد المواطنين بالأدوية عبر التوصيل، وكذلك دراسة منح تصاريح خاصة للمرضى الذين يحتاجون غسيل كلى.

وأعلن السماح بحركة صهاريج نقل الغاز المسال ومركبات توزيع الغاز وحركة الشاحنات المحملة والفارغة للمساعدة في التزود بالغذاء والبضائع، والسماح لحركة مركبات عبوات مياه الشرب وصهاريج نقل المياه.