وزير الصحة يعلن ارتفاع الحلات المصابة بفيروس كورونا في الاردن اليوم الجمعة الى 85 حالة

أعلن وزير الصحة سعد جابر، وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأردن إلى 85، بعد تأكد إصابة 15 شخصاً مساء اليوم الجمعة.

وزارة الصحة قالت مساء الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في الأردن، وصل إلى 69 إصابة، بما فيها الحالة التي شفيت من المرض.

الوزير جابر أوضح، عبر إيجاز في المركز الوطني لإدارة الأزمات، أن الإصابات الـ 15 تشمل 3 حالات خالطوا شقيقتهم التي جاءت من النرويج، مضيفاً أنها متواجدة حالياً في قسم العناية الحثيثة في النرويج.

إضافة إلى حالتين من المحجور عليهم في مستشفى الأمير حمزة بعد قدومهم من خارج الأردن، و 3 حالات خالطوا مصابين في حقل زفاف في مدينة إربد، و 3 حالات (الوالد والوالدة والأخ) أخرى خالطوا مصابة، وحالة واحدة لم يعرف سبب إصابتها يتم التقصي الوبائي حولها، وكذلك 3 حالات لعائدين من مصر وبرطانيا وهولندا.

وأوضح الوزير جابر أن جميع المصابين بحالة “جيدة”.

ومن جانبه،قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة ستعلن يوم الاثنين المقبل عن الآليّة التي ستسمح للمواطنين بالخروج في ساعات محدّدة اعتباراً من الثلاثاء المقبل، كما ورد في أمر الدفاع رقم (2).

وأوضح، في إيجاز في المركز الوطني لإدارة الأزمات، أنه سيتمّ منح تصاريح خاصّة لأشخاص تقتضي طبيعة عملهم التنقّل والحركة من مختلف القطاعات.

وقال إن “التصاريح ستكون بالحدّ الأدنى، ولن نتوسّع في منحها، وستقتصر على الأشخاص الذين يسهمون في إدامة عمل المؤسّسات، والقطاعات الحيويّة فقط، مثل القطاعات الصحيّة والزراعيّة، والغذاء والدواء والطاقة”.

مضيفا: “هذه الليلة سننتهي من إعداد التصاريح، وسنلعن عن آليّة استلامها للقطاعات والأشخاص المصرّح لهم بذلك”.

وبالنسبة لوسائل الإعلام، أوضح العضايلة أنه سيتمّ منحهم تصاريح بالحدّ الأدنى، ولأشخاص محدّدين من كلّ مؤسّسة إعلاميّة، لغايات إدامة العمل، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإعلام