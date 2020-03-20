نكاية بترامب.. ملياردير ألماني يتعهد بإهداء كل دول العالم لقاح يموله لمكافحة كورونا ويستثني أمريكا

تعهد الملياردير الألماني, ديتمار هوب, باهداء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، لقاح ضد فيروس كورونا حال انجازه, لقد تحولت أمريكا لعبئ على البشرية , تنشر شرورها في أربع جهات الأرض

ديتمار هوب هو رجل أعمال الماني ولد عام 1940 في مدينة هايدلبرغ في المانيا.

اوقال هذا الملياردير الذي تُقدر ثروته بأكثر من 13 مليار يورو، إن العلماء الألمان الذين يعملون في شركته “كير فاك” يسابقون الزمن في الوقت الراهن، لتطوير اللقاح المضاد للوباء الذي قضى على أرواح الآلاف حول العالم، منذ ظهوره في ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وأضاف في تصريحات لشبكة “سبورتس 1” الألمانية: “هذا يتوقف على المعهد الألماني للقاحات، وأولا يجب اختباره على الحيوانات ثم على البشر، وبالنسبة لي، أعتقد أنه سيكون متاحا في فصل الخريف، والذي قد يأتي بالتزامن مع الموجة التالية للعدوى”.

وفي سياق متصل، تعمد “هوب” الدخول في حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بعد التقرير الذي نشرته صحيفة “دير شبيغل”، عن محاولات الأخير المستميتة، لنقل أبرز العلماء الألمان إلى بلاد العم سام، ليكون اللقاح في يد الأمريكان وحدهم.