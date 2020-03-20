رئيس الوزراء يقرر اليوم الجمعة اعلان حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في المملكة اعتبارا من صباح يوم غد السبت
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جرينتش+2 06:29
رئيس الوزراء يقرر اليوم الجمعة اعلان حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في المملكة اعتبارا من صباح يوم غد السبت

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