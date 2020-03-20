الحكومة قد تضطر لفرض حظر التجول إذا لم يلتزم المواطنون بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
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جرينتش+2 01:59
دولة خليجية (ملعونة في كل كتاب) قدّمت لانقاذ الصهاينة 100 ألف فحص كورونا بواسطة “الموساد”

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