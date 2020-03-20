تعطيل أعمال البنوك ودعوة سائقي المركبات العمومية للتوقف عن العمل

أعلن البنك المركزي تعطيل البنوك لأعمالها، واعتبارها في عطلة رسمية وفقا لقرار حظر التجول، والالتزام بتنفيذ جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما دعت إدارة السير كافة سائقي المركبات العمومية ومن ضمنهم مركبات التاكسي والتطبيقات الذكية، إلى التوقف فورا عن العمل، وخلافا لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وحجز مركباتهم في ساحة الحجز المخصصة لذلك.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلةقد اعلن، اليوم الجمعة، أمر الدفاع “رقم 2” الصادر عن رئيس الوزراء، يقضي بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة 7 من صباح السبت، وحتى إشعار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، “يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 7 صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020، وحتى إشعار آخر”.