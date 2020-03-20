بوتين يبحث مع الأسد هاتفيا الوضع في سوريا وسير تطبيق الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، حول تطورات الوضع في سوريا وسير تطبيق الاتفاق حول وقف إطلاق النار في إدلب.

وذكر الكرملين، في بيان، أن المكالمة تناولت “بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الموقعة في 5 مارس العام الحالي حول إرساء الاستقرار في منطقة إدلب”.

وأضاف الكرملين أن بوتين والأسد “تطرقا كذلك إلى قضايا العملية السياسية في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا”.

كما هنأ بوتين الأسد بمناسبة قرب حلول ليلة الإسراء والمعراج، فيما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات على مختلف المستويات”.

وكان الرئيس الروسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغانقد توصلا، يوم 5 مارس، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق “M4”.

كما اتفق الجانبان على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة منذ 15 مارس 2020 على طول الطريق “M4″، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب ووصولا إلى بلدة عين الحور.

وأفادت دمشق بأن الأسد أعرب في اتصال هاتفي سابق مع بوتين، عن ارتياحه من الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا حول وقف إطلاق النار في إدلب.