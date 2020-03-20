السلطات العراقية تنفي وفاة سلطان هاشم وزير الدفاع بعهد صدام

نفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة سلطان هاشم، وزير الدفاع السابق في نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وقالت الوزارة في بيان إن “الأنباء التي تواردت بشأن وفاة وزير الدفاع السابق سلطان هاشم عارية من الصحة”، بحسب موقع “بغداد اليوم”.

ودعت إلى “توخي الدقة والمصداقية في نقل الأنباء التي تتعلق بالشأن الداخلي للبلد، وبضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي خبر لا مصداقية له”.

وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر/ أيلول 2007، لكن لم ينفّذ الحكم بسبب رفضه من قبل الرئيس جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي.

وحكمت المحكمة الجنائية العليا على سلطان هاشم بالإعدام، بعد إدانته بالتورط فما سمي بقضية “الأنفال”، وهي العمليات العسكرية التي كانت استهدفت المتمردين الأكراد في عام 1988 في منطقة حلبجة، إلى جانب المتهم الرئيسي، علي حسن المجيد، وحسين راشد محمد، معاون رئيس الأركان في الجيش العراقي المنحل.

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