الحكومة قد تضطر لفرض حظر التجول إذا لم يلتزم المواطنون بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن مظاهر لتجمّع بعض المواطنين، يوم امس الخميس، وعدم التزامهم ببيوتهم، فيها ضرر عليهم وعلى الآخرين.

وأضاف عبر تويتر، إن “الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد الفيروس يتمثل بمستوى الوعي والالتزام، وبغياب هذا وذاك سنضطر لفرض إجراءات أكثر حزماً تصل لحظر التجول … نعوّل على وعيكم والتزامكم”.

كما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة “قد تضطر لفرض حظر التجول في الأردن، إذا لم يلتزم المواطنون بالبقاء في منزلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.

وأشار العضايلة، خلال مداخلة هاتفية على برنامج ” هذا المساء” على شاشة التلفزيون الأردني مساء امس الخميس، إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين استهانوا بالأمر وخرجوا للشوارع اليوم دون حاجة وضرورة قصوى في معظم محافظات المملكة.

وطالب المواطنين الالتزام بمنازلهم، والاستجابة لقرارات وإجراءات الحكومة الهادفة إلى حمايتهم من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم وصحة أبنائهم.

ولفت العضايلة إلى أن “هناك استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية التي لم يشملها قرار الحكومة بتعطيل القطاعين العام والخاص، كالقطاعات الغذائية والدوائية والخدمات وغيرها.”

وحول ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، أوضح العضايلة أن زيادة الإصابات بالفيروس أمر متوقع نتيجة وجود قدوم مواطنين من دول انتشر فيها الوباء، إضافة إلى مواطنين مخالطين لهم.

وأوضح أن المصابين لـ 69 بالفيروس معظمهم من المخالطين القادمين من الخارج باستثناء حالتين، مؤكدا أن هذا العدد يدعو إلى مزيد من الحذر والحيطة من قبل المواطنين، واتباع النصائح والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة التي تتضمن عدم مخالطة المصابين، والبقاء في المنازل قدر الإمكان.

ومن جهته قال مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، مخلص المفلح، مساء امس الخميس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تحذر من تداول البيانات الشخصية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وجنسياتهم.

وأضاف أن تداول البيانات يأتي في ظل انتشار قوائم بالحالات المصابة بالفيروس عبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب.

وقال إن القيادة العامة “تشدد على أنها ستفتح تحقيقاً فوريا وستوقع أشد العقوبات وفق القانون بحق من يثبت بحقه نشر المادة … وستعمل على ملاحقة من يعيد نشر هكذا تفاصيل”.

وأضاف أن القيادة العامة تؤكد على التزام وزارة الصحة بإعلان عدد حالات الإصابة بشكل دوري وشفاف، وإحاطة الرأي العام بظروفهم والوضع الصحي العام لهم، واحترام الخصوصية الصحية والطبية للمواطنين وزوار المملكة والحرص على حماية بياناتهم”.

وأشارت القيادة العامة إلى أن “التعامل مع تحدي الفيروس يتطلب من الكوادر الصحية ووسائل الإعلام والمواطنين أعلى درجات الالتزام والمسؤولية والجدية”.