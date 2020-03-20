استئناف ضخ المياه لمناطق جنوب عمان اعتباراً من مساء اليوم

اكدت وزارة المياه والري التأكيد اعادة ضخ المياه لمناطق جنوب عمان اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة والتي لم تتزود بالمياه بسبب عكورة وتوقف مصادر المياه من محطة مياه الزارة ماعين وابار الوالة والهيدان، لتعويضهم بكميات مياه لغايات الاستخدام المنزلي .

واوضح الناطق الرسمي بأسم الوزارة، عمر سلامة، ان شركة مياهنا ستبدأ بضخ المياه اعتبارا من الساعة ٩ مساء لتزويد مناطق جنوب العاصمة، وتشمل العلكومية وخريبة السوق والطيبة والجويدة الشرقية والغربية واسكان المالية والزراعة وام الحيران وجبل الحديد/اسكان الداخلية واسكان العثمان والتطوير الحضري وضاحية الامير علي ونزهة سحاب والعبدلية والمستندة وابو علندا .

واضاف ان بدء الضخ الى مناطق لواء ناعور سيبدأ من صباح عد السبت حتى يوم الاحد لتغطية هذه المناطق وضمان وصول المياه للجميع .