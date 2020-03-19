وطن مُستباح.. أمريكا تنقل بالطائرة عميلا من بيروت الى قبرص

وصلتْ اليوم الخميس، طائرة أمريكية قادمة من قبرص، إلى لبنانَ وحطت في مقرّ السفارة الأميركية، الواقعة في عوكر بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتواجد هناك المجرم العميل لاسرائيل، عامر الفاخوري، ولم تلبث إلا لدقائقَ معدودٍة وبعدها عادت من حيث أتت.

وقد أخلت الطائرة، عميلا لبنانيا سابقا كان يتعامل مع الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، وفقا لوسائل إعلام لبنانية

وقالت قناة “LBC” في منشور على حسابها في ”تويتر“ إن طائرة حطت في محيط السفارة الأمريكية في بيروت ونقلت العميل عامر فاخوري.

وكانتالمحكمة العسكرية في لبنانقد اصدرت، يوم الإثنين الماضي، قرارا يقضي بإطلاق سراح العميل السابق اللبناني السابق عامر الفاخوري الذي كان يعمل لصالح الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال الثمانينات والتسعينات.

وأثارت عودة عامر الفاخوري من الولايات المتحدة حيث أقام منذ سنوات طويلة عبر مطار بيروت في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2019، غضبا واسعا في لبنان وسط اتهامات بممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام أثناء احتلال إسرائيل جنوب البلاد.

وقضى قرار المحكمة العسكرية، بكف التعقبات عن فاخوري، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، من جرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسببه بوفاة اثنين منهم.

وغادر الفاخوري لبنان عام 1998، قبل عامين من الانسحاب الإسرائيلي، وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل، ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون عودته مرتبطة بسقوط إمكانية تنفيذ هذه الأحكام بفعل مرور الزمن.