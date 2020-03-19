وزير الصحة يؤكد ظهر اليوم الخميس عدم وقوع إصابات جديدة لان إجراءات الحكومة بدأت تؤتي ثمارها

اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان لا اصابات جديدة تم تسجيلها بفيروس كورونا في المملكة منذ الاعلان عن حالات الاصابة المسجلة يوم امس، ما يؤكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس في المملكة بدات تؤتي أكلها.

وقال وزير الصحة، خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلةبعد ظهر اليوم، اننا نتوقع انحسار اعداد المصابين خلال الايام المقبلة نتيجة الاجراءات الحكومية المشددة ” والاهم التزام المواطنين بالتعليمات ” .

واشار الدكتور جابر الى انه سيتم اعادة الفحص لسيدة لبنانية مقيمة في الاردن للتاكد من نتيجة الفحص.

وشدد وزير الصحة على ان الاجراءات الطبية والحكومية تستهدف كسر حلقة العدوى بين المواطنين وحصر الاعداد المصابة .

وقال “لن تدخل من الان حالات من الخارج وعلينا ان نحصر الاعداد الموجودة وعزلها ان وجدت وبالتالي نستطيع السيطرة على العدوى في الاردن وهذا لن يتم الا بتضافر جميع الجهود”.

واكد على التواجد الصحي المكثف في مناطق الحجر الصحي حيث تم ارسال فرق طبية لجميع الفنادق الموجود بها اشخاص محجور عليهم وبواقع 18 طبيبا وممرضا يعملون على مدى 3 شفتات لاجراء فحوصات للاشخاص المتواجدين ” ليس فحصا حسيا وانما الاستفسار عن اي اعراض وقياس الحرارة وملاحظات طبية ” مؤكدا انه سيتم فحص اي محجور يتبين عليه اية اعراض .

ولفت وزير الصحة الى ان خلية الازمة في مركز الامن وادارة الازمات وفي جميع المواقع الاخرى تعمل على مدى ال 24 ساعة لتحديد المصابين واتخاذ الاجراءات المتكاملة .

واعرب عن الشكر والتقدير للنقابات الصحية والمتطوعين للمشاركة في هذا الجهد الوطني

اما العضايلة فقال إن “جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع الإجراءات أولا بأول، ويوجه الحكومة بمزيد من الإجراءات للحفاظ على المواطنين والتخفيف على القطاعات التي تضررت من الأزمة”.

وأضاف، أن المخزون الاستراتيجي متوافر، مؤكدا على أن “الشحن البري والبحري والجوي مستمر”.

وأوضح: “في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تعمل فرق العمل الرسميّة، التي تمثّل مختلف القطاعات، على مدار السّاعة، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ظلّ هذه الأزمة”.

وبين إن عدد الإصابات بفيروس كورونا يبلغ 56 بما في ذلك الشخص المتعافي، وعدد الحالات المتواجدة في الحجر الصحي 4892 حالة، منها 3055 في عمّان، و 1837 في فنادق البحر الميت.

ويبلغ عدد الفنادق 34 فندقا، منها 11 في البحر الميت، و23 في عمّان.