كورونيات..!!



يا حلوة العينينِ

رفقًا بعاشقٍ

صالَ وجالَ

في ميادينِ قلبكِ

فلا تحرميه عطفًا

وحنانًا

وروحًا تعبقُ فُلًّا

ورياحينَ

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أتوقُ إليكِ وأحترقُ

شوقًا إليكِ

فمهما اشتدت الكورونا

لن تمنعنا من رحيقِ القُبّلِ

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رغم الكورونا سأظلُ أمارس

طقوسَ العشق

واكتبُ رسائلَ الورد

وأتجوّلُ في العيونِ

والقلوبِ

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وطن الأحلام

هو وطن بلا كورونا

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وتسألني : ماذا ستفعل

إذا فرض علينا الحجر الصحي

فأجبتها : سأكون سعيدًا بذلك

يا ليته يمتدُ أكثر،

فحجري الأبدي هو

في قلبكِ يا أنتِ

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