كورونيات..!!

يا حلوة العينينِ
رفقًا بعاشقٍ
صالَ وجالَ
في ميادينِ قلبكِ
فلا تحرميه عطفًا
وحنانًا
وروحًا تعبقُ فُلًّا
ورياحينَ
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أتوقُ إليكِ وأحترقُ
شوقًا إليكِ
فمهما اشتدت الكورونا
لن تمنعنا من رحيقِ القُبّلِ
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رغم الكورونا سأظلُ أمارس
طقوسَ العشق
واكتبُ رسائلَ الورد
وأتجوّلُ في العيونِ
والقلوبِ
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وطن الأحلام
هو وطن بلا كورونا
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وتسألني : ماذا ستفعل
إذا فرض علينا الحجر الصحي
فأجبتها : سأكون سعيدًا بذلك
يا ليته يمتدُ أكثر،
فحجري الأبدي هو
في قلبكِ يا أنتِ
البريد الإلكتروني: shaker.fh@hotmail.com