رجعت الشتوية.. أجواء باردة وماطرة اليوم وكتلة هوائية قطبية غدا

تكون الأجواء اليوم باردة في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئيا تتحول أحيانا إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وتكون الزخات خفيفة في ساعات الليل في أجزاء محدودة في المناطق الجنوبية الغربية، مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة.

ويتوقع في ساعات الليل أن يمتد هطول الأمطار ليشمل باقي مناطق المملكة، حيث تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، وتؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح شمالية غربية تنشط على فترات.

وتبقى المملكة السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا، حيث يتوقع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، والتي قد تتراكم بشكل محدود خاصة على المرتفعات الجنوبية (الشراة)، وتكون الرياح شمالية غربية تنشط على فترات، وفي ساعات الليل تضعف الهطولات بشكل تدريجي ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 7 – 3، وفي مرتفعات الشراة 7 – 1، وفي مناطق البادية 14 – 5، وفي مناطق السهول 11 – 5، وفي الأغوار الشمالية 19 – 10، والأغوار الجنوبية 23 – 15، والبحر الميت 23 – 14، وخليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.

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