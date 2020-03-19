تحذير للأردنيين من تطبيق خبيث عن كورونا يهدف للابتزاز المالي

حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من تطبيق خبيث، يخدع المستخدمين بأنه يسمح لهم بمراقبة انتشار فيروس كورونا، ولكنه يعمل على اغلاق هواتف الضحايا وتشفير بياناتهم، ومن ثم يبدأ بطلب ” فدية” مالية لاسترجاعها.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الخميس، ان تطبيق “تتبع فيروس كورونا”، عبارة عن برنامج متنكر بهيئة تطبيق تعقب للفيروس يزعم أنه يزود المستخدمين بمعلومات تتبع وإحصائية حول الفيروس، بالإضافة إلى رسومات و خرائط.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد تنزيله وتشغيله، يقفل التطبيق شاشة الجهاز ويظهر ملاحظة طلب “فدية ” تدعي أن الهاتف قد تم تشفيره وأن جميع المحتويات (جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك)، سيتم محوها إذا لم تدفع الضحية 100 دولار بالـ(بيتكوين) خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ودعت الوزارة المستخدمين إلى الوقاية من هذه التطبيقات والتحقق من مصدر كل معلومة يتلقونها والحصول على المعلومات الصحيحة مباشرة من مصادر رسمية مثل منظمة الصحة العالمية، أو المواقع الحكومية الرسمية (corona.moh.gov.jo).

واضافت، ان بعض الجهات المعنية مثل:

(https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-update-coronavirus-ransomware) التي نشرت تحليلاً معمقًا لتطبيق “تتبع فيروس كورونا” الخبيث، بالإضافة إلى مفاتيح فك التشفير التي يمكن للضحايا استخدامها لإلغاء حظر أجهزتهم وفك تشفير محتوياته.