بشرى للفقراء.. سوق النفط تشهد انخفاضا في الاسعار يُعتبر الأدنى منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر رئيس قسم الاستثمارات بشركة “إينفيست بارتنرس”، “فلاديمير تسوبروف” أن هبوط أسعار النفط دون مستوى 25 دولارا للبرميل الذي تشهده الأسواق الآن هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الخبير، إن “ما يحدث في الأسواق سببه اختلال التوازن بين العرض والطلب، وإن سعر برميل النفط من الممكن أن ينخفض دون مستوى 20 دولارا، الوضع الذي نشهده غير مسبوق ربما منذ الحرب العالمية الثانية”.

كذلك توقع هبوط الروبل الروسي مع انخفاض أسعار النفط، ويجري تداول العملة الروسية الآن عند مستوى 81 روبلا للدولار، وذلك بعدما كان مطلع العام الجاري في نطاق 61 – 64 روبلا للدولار.

وانخفض سعر برميل النفط من ماركة “برنت” الأربعاء دون مستوى 25 دولارا للبرميل، والذي يعد أدنى مستوى منذ عام 2003، فيما هوت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما.

وخسرت عقود النفط أكثر من نصف قيمتها على مدار الأيام العشرة الماضية.

وقال بنك جولدمان ساكس، إن الطلب العالمي على النفط بحلول نهاية مارس/آذار قد يهبط بما يتراوح بين 8 ملايين إلى 9 ملايين برميل يوميا، في إشارة إلى أن أسعار النفط قد تستمر في الهبوط في الفترة القريبة المقبلة.

وقد تسارع هبوط أسعار النفط خلال الشهر الجاري بعدما فشلت موسكو والرياض في التوصل لاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس/آذار 2020، ما أجج المخاوف من حدوث تخمة كبيرة في الأسواق.