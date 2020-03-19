بداية انحسار الكابوس العالمي.. اليوم ولأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا لا تسجل الصين اية إصابات جديدة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء.

وبحسب لجنة الصحة الصينية، فإن الصين لم تسجل سوى 34 حالة جميعها قادمة من خارج البلاد، وأظهرت الأرقام أن التفشي تحت السيطرة في ووهان “بؤرة تفشي المرض”، ومقاطعة هوبي المحيطة بها.

ووفقا للجنة، تم تسجيل 8 حالات وفاة – جميعهم في هوبي – ليرتفع العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 3245.

كان هناك ما يقرب من 81 ألف إصابة في الصين، ولكن فقط 7263 شخصا لا يزالون مرضى بمرض كوفيد 19، فيما تعافى الباقون من الوباء الذي اجتاح العالم ويهدد البشرية.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 219 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8961 حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض “كوفيد-19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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