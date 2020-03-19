اهمها قطاعات الغذاء والدواء والمياه والطاقة والزراعة والقضاء والاعلام.. الجيش يحدد الجهات المسموح لها بالتنقل
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جرينتش+2 05:35
اهمها قطاعات الغذاء والدواء والمياه والطاقة والزراعة والقضاء والاعلام.. الجيش يحدد الجهات المسموح لها بالتنقل

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