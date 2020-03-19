اهمها قطاعات الغذاء والدواء والمياه والطاقة والزراعة والقضاء والاعلام.. الجيش يحدد الجهات المسموح لها بالتنقل
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جرينتش+2 10:23
الرزاز يصدر أمر دفاع يوقف العمل بأحكام في قانون الضمان الاجتماعي

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