إعادة ضخ المياه لمن تقل فواتيرهم غير المسددة عن 300 دينار

اوعز وزير المياه والري رائد أبو السعود، الى إدارات وشركات المياه بإعادة وصل المياه بشكل فوري لجميع المشتركين ممن تم حجب الخدمة عنهم خلال 6 أشهر الأخيرة في جميع مناطق الأردن، لمن تقل المبالغ المترتبة عليهم عن 300 دينار، ضمن إجراءات الحكومة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الوزير على ضرورة عدم فصل المياه عن أي مواطن في سائر المناطق، مطالبا جميع المعنيين في مؤسسات قطاع المياه العمل على مدار الساعة لإعادة توصيل الخدمة للمواطنين في أقل وقت ممكن.

وبخصوص الفئات التي تراكمت عليها مستحقات أكثر من 300 دينار، أكد أبو السعود على تقديم التسهيلات اللازمة كافة لهم والتيسير عليهم وتقسيط المبالغ المتراكمة بدفعات ميسرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت امس الأربعاء عن إتاحة خدماتها الإلكترونية كافة لإعادة وصل المياه وتسهيل دفع المبالغ المطلوبة عبر نافذة (اي فواتيركم) والتوصل مع شركة مياهنا عبر صفحتها الالكترونية أو مع الشركات الاخرى عبر مركز الشكاوي الموحد (١١٧١١٦) أو بالاتصال الهاتفي لإعلام الشركة حتى يتم إعادة الخدمة مباشرة.