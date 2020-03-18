13 مسؤولا أمريكيا يحمّلون ابن سلمان مسؤولية التحالف مع "كورونا" لخفض اسعار النفط الى ادنى مستوى منذ 17 عاما
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جرينتش+2 02:54
13 مسؤولا أمريكيا يحمّلون ابن سلمان مسؤولية التحالف مع “كورونا” لخفض اسعار النفط الى ادنى مستوى منذ 17 عاما

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