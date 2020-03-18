وفاة أمين عام الرئاسة الفلسطينة الطيب عبد الرحيم/ نجل الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود

رام الله – خدمة قدس برس

توفي فجر اليوم الأربعاء، في القاهرة، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الطيب عبد الرحيم عن عمر ناهز (76عاماً).

وقد نعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباسن الطيب عبد الرحيم قائلا: “نودع هذا اليوم أخا عزيزا وصديقا وفيا ومناضلا صلبا قدم الكثير لفلسطين وشعبها، كان مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية، فكان مثال القائد والمعلم، علما من أعلام فلسطين ومسيرتها التحررية، مدافعا صلبا عن القرار الوطني المستقل متمسكا بتقاليد الثوار المناضلين في كل مراحل حياته”.

وتقدم عباس بالتعازي لأسرة الفقيد وعائلته “داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء”.

وولد الطيب عبد الرحيم في بلدة “عنبتا” شرقي طولكرم (شمال الضفة الغربية) عام 1944، ووالده هو الشهيد والشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود صاحب القصيدة المشهورة (سأحمل روحي على راحتي) والذي استشهد وهو يقود الثوار دفاعاً عن منطقة الجليل في معركة الشجرة.

والتحق عبد الرحيم بحركة فتح سنة 1965، وكان طالباً في كلية التجارة في القاهرة ورئيساً لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة عام 1966.

كما التحق بجامعة الأزهر عام 1962 وقد حصل منها على درجة البكالوريوس في التجارة.

ثم أصبح المفوض السياسي العام لقوات الثورة ومن ثم أصبح مديراً لإذاعة صوت العاصفة في الفترة 1969-1970، ثم مديرا لإذاعة منظمة التحرير 1973-1975.

عين سفيراً لعدد من الدول كالصين الشعبية ثم عاد وتولى مهمة المفوض السياسي لقوات الثورة ثم تولى مهمة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مصر ويوغسلافيا ثم عاد سفيراً لفلسطين لدى الأردن.

وشغل عبدالرحيم منذ عام 1973 عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى عضوية المجلس الثوري لحركة فتح منذ عام 1980، ويمثل حركة فتح في المجلس المركزي لمنظمة التحرير منذ عام 1989، وعضو لجنة مركزية لحركة فتح منذ عام 2009 (المؤتمر السادس).

عاد إلى الضفة الغربية مع الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1994 وتولى منصب أمين عام الرئاسة وكان من أقرب القيادات الفلسطينية للرئيس ياسر عرفات.

عينه عرفات مسؤولاً عن شؤون الرئاسة في السلطة الفلسطينية وأوكل له رئاسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد عام 1996.

كما ترأس لجنة عينها ياسر عرفات للإشراف على الحوار مع جماعات المعارضة الفلسطينية عام 1995.

وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن فتح عن دائرة طولكرم في انتخابات كانون ثاني/يناير 1996.

كما تولى رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعُين أميناً عاماً للرئاسة مرة أخرى.