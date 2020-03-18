مفاجأة.. الصين تتعافى وأوروبا تكابد وباء كورونا

القوات المسلحة تعلن اليوم غلق العاصمة من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد الخميس وحتى اشعار آخر
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