فيروس كورونا يربك المطربين العرب ويؤجل معظم حفلاتهم واجندات اعمالهم

بسبب تفشي فيروس “كورونا” فى دول العالم، تم إلغاء حفلات مغظم نجوم الغناء العرب، وتأجيل تصوير بعض الأعمال الفنية التى كان من المفترض أن تتم فى شهر مارس/ اذار الحالى،

فى السطور التالية رصد لابرز الحفلات والاعمال والاجندات المؤجلة لهؤلاء االمطربين..

رولا سعد

المطربة اللبنانية رولا سعد، أجلت تصوير كليب أغنيتها “ملكة فى الجمال” حتى إشعار آخر، وكانت رولا ستصور مشاهد الكليب بين سوريا وأوكرانيا، والكليب من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وإخراج زياد خورى.

صابر الرباعى

أعلنت الشركة المنتجة لكليب صابر الرباعى الذى يحمل اسم “ليلة من العمر” تأجيله بسبب فيروس كورونا المتواجد داخل البلاد، وكان من المقرر أن يتم عرضه يوم الجمعة الماضى، والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

كارول سماحة

طلبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المساعدة من جمهورها لاتخاذ قرار، متعلق بالكليب الجديد لها: “مش هعيش”، الذى أجلت إطلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما طالبت كارول سماحة جمهورها بالتصويت بخصوص إطلاق الكليب أو استمرار تأجيله، وغردت عبر تويتر: “نظرا للطلب الملِّح على طرح فيديو كليب الجديد مش هعيش، هل أنتم مع طرح الفيديو الكليب في هذه المرحلة؟ أو مع التأجيل ؟ ساعدوني لأخذ القرار المناسب”.

أمينة

قالت أمينة عبر حسابها بموقع إنستجرام، “أنا لغيت شغل كتيير واتأجل شغل أكتر، الحمد لله لو سمحتم نلتزم بقواعد وأساليب وقايتنا، ما فيش أهم من الصحة، وربنا يسترها علينا جميعا وتمر الأزمة دى على خير يااارب”.

أما بالنسبة للحفلات:

وائل كفورى وناصيف زيتون

أعلن النجم وائل كفورى، عن تأجيل حفله الغنائى يوم 22 مارس، فى لندن مع المطرب السورى ناصيف زيتون، إلى موعد آخر، بسبب منع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا،

وكان من المقرر أن يقدم وائل كفورى مجموعة كبيرة من أغنياته التى يعشقها جمهوره منها، عمرى كله، بالغرام، ليل ورعد، بحبك أنا كتير، ويشارك المطرب ناصيف زيتون فى فقرات الحفل أيضا، حيث يقدم خلاله باقة متميزة من أغنياته.

إليسا

لجأ القائمون على حفل الفنانة اللبنانية إليسا المقرر إقامته فى العراق 20 الشهر الجارى، الى تأجيله بسبب فايروس كورونا، إلى تاريخ يتم الإعلان عنه لاحقا.

تامر حسنى ونيكول سابا

أعلن النجم تامر حسنى منذ أيام عن تأجيل كافة حفلاته خلال شهرى مارس وأبريل حرصا على السلامة العامة للمجتمع، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات،

وقد كان من بينها حفل عيد الأم الذى كان مقررا إقامته داخل نادى وادى دجلة، بمشاركة النجمة اللبنانية نيكول سابا.

عاصى الحلانى

كما أعلن النجم عاصى الحلانى، عن تأجيل حفله الغنائى يوم 26 مارس، في سهل حشيش بالغردقة، إلى موعد آخر، وكتب عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات “تويتر”: بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020 فى مصر، والذى يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين أو تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة وأخرى.. تقرر التأجيل إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً”.

ميريام فارس

أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلغاء حفلها فى فعاليات أول بطولة نسائية للجولف فى السعودية، والذي كان مقررا إقامته يوم 20 مارس الجارى، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية الحالية فى السعودية لمنع تفشى فيروس كورونا.