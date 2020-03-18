عودة للشتاء.. أجواء باردة وماطرة ليوم وغدا ومنخفض قبرصي الجمعة

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة جدا ليلا في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء غدا باردة وغائمة جزئيا، مع هطول زخات من المطر بين حين وآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد ليلا في أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتعمق الجمعة كتلة هوائية أكثر برودة مصاحبة لمنخفض جوي يتشكل فوق جزيرة قبرص، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة.

ويمتد هطول المطر تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، ليشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق، وقد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا.

ويحتمل خلال ساعات الليل المتأخرة هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية قد تكون أحيانا ممزوجة بالمطر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 10 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 6 – 3، وفي مناطق البادية 14 – 5، في مناطق السهول 11 – 6، وفي الأغوار الشمالية 20 – 12، والأغوار الجنوبية 23 – 14، والبحر الميت 21 – 13، وخليج العقبة 20 – 13 درجة مئوية.

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