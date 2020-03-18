سفارتنا بالقاهرة تدعو الأردنيين المتواجدين في مصر للتواصل معها

طلبت السفارة الأردنية في القاهرة، من جميع الأردنيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية، من طلبة وزوار ومقيمين، تزويدها بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوين سكناهم، والتواصل معها عن طريق تطبيق الواتس آب، وعلى الرقم 00201276111144.

وقالت السفارة في بيان اليوم الاربعاء، ان هذا الاجراء جاء ليتسنى التواصل معهم والاطمئنان عليهم في مختلف الظروف، وإبلاغهم بآخر المستجدات المرتبطة بملف فيروس كورونا.

ودعت الى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من جميع المؤسسات والجهات في جمهورية مصر العربية، للتقليل من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد”كوفيد -19 ” وتطبيقاً لمعايير السلامة العامة المتبعة في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية، راجية ان تكون مراجعتهم للسفارة مقتصرة على الحالات الطارئة فقط ،اضافة الى عدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن أو المرضى، حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

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