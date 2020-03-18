تجديث.. ارتفاع عدد الاصابات بالكورونا مساء اليوم الاربعاء في الاردن الى 52 حالة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض.

وكان الناطق الرسمي لملف كورونا الدكتور نذير عبيدات، قد أعلن فجر الأربعاء، تسجيل 48 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالة شفيت من المرض، موضحا أن الإصابات التي سجلت الثلاثاء بالفيروس 14 حالة، والإصابات التي سجلت تعود لأردنيين قدموا من الخارج، وأردنيين خالطوا مصابين، والحصيلة الإجمالية 48 ضمنهم شفاء حالة واحدة.

ومن ضمن الحالات: 32 أردنيًا، و 6 فرنسيين، وعراقية، وفلبينية، مبينا أن جميع المصابين بحالة جيدة، ويتلقون الرعاية الصحية الضرورية في أقسام العزل.

وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أكد امس الثلاثاء عدم وجود حالات وفاة بالفيروس.

“إرشادات منزلية”

وقد نشرت مديرية التوعية والاعلام الصحي التابعة لوزارة الصحة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عددا من الإرشادات والتعليمات التي تساعد المواطنين في فترة الحجر الصحي المنزلي المعمول بها حاليا في الأردن.

وتضمنت التعليمات نصائح للأمهات وربات البيوت بضرورة الالتزام بإعداد الطعام المنزلي والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الجاهزة، والتركيز على الأغذية التي تحوي العناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية كالألبان والأجبان والحليب، واللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه الطازجة.

كما جاء في التعليمات طريقة تحضير محلول التعقيم، لاستعماله في تعقيم الأسطح والأرضيات، من خلال خلط 50 مل من كلوركس التجاري بمقدار لتر ماء ووضعه في بخاخ واستعماله بشكل يومي.

وحددت 5 أسطح من الواجب مراعاة تعقيمها باستمرار، وهي الهاتف النقال، وأجهزة التحكم بالتلفاز، وقواطع الانارة والكهرباء، ومقابض الابواب، ومقابض الاجهزة الكهربائية كالثلاجة والمايكرويف.

وشددت التعليمات على ضرورة الاستمرار في غسل الايدي لفترة 20-30 ثانية، وخلع الاحذية خارج المنازل، وترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص.

وقدمت المديرية طرقا للتعامل مع القلق تجاه فيروس كورونا، كممارسة التمارين الرياضية، وأخذ قسط من الراحة بالنوم، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، واستقاء الاخبار من مصادرها الموثوقة والتحدث بالهاتف وممارسة الهوايات كالرسم والقراءة.

“إسأل عن الكورونا”

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لمعرفة المزيد عن المرض وتداعياته من خلال منصة “اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، التي توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111، والموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) corona.moh.gov.jo.

وقالت، إن المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها هي: مستشفى البشير، مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الأمير هاشم العسكري.

كما قرر الوزير جابر، الإبقاء على دوام المستشفيات والمراكز الصحية بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

وجاء في تعميم وجهه الوزير إلى مديري الإدارات والمديريات في الوزارة، لوضع برنامج وجدول للمناوبات للوظائف الإدارية والمهن الطبية المساندة، ومراعاة دوام الموظفين بأن يكون من سكان المحافظة نفسها.

كما وجه بتفويض مديري الصحة والمستشفيات بوضع آلية الدوام للموظفين التابعين لهم، والالتزام بالتعليمات التي تحدد للموظفين الواجب تواجدهم على رأس عملهم وبالحد الأدنى.

وجاءت هذه القرارات؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا، وفي ضوء قرار رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين.