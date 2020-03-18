القوات المسلحة تعلن اليوم غلق العاصمة من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد الخميس وحتى اشعار آخر

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مساء اليوم الاربعاء، أنه سيتم غلق العاصمة عمّان من جميع المنافذ اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا يوم غد الخميس الموافق 19/03/2020 ولإشعار آخر.

وقال مدير التوجيه المعنوي، الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن مخلص محمد المفلح إنه “سيتم أيضا إغلاق مداخل ومخارج المحافظات ومنع الحركة والتنقل فيما بينها إلا من تقتضي طبيعة عملهم”.

“وقد استثنى القرار الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل”، بحسب المفلح.

وأضافالمفلح: أن القرار يأتي حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ومحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المحافظات.

ودعا المفلح المواطنين غير المصرح لهم إلى “عدم الخروج والتنقل بين المحافظات لعدم التسبب في خلق إرباك للمصرح لهم على مدخل ومخرج هذه المحافظات”.

وقال ان القرار الجديد يلزم المواطنين بقرار الحكومة للحد من انتشار الفيروس في حال كان موجودا في محافظة دون آخرى”، أضاف المفلح.