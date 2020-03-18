الصحف القطرية تحجب نسخها الورقية حتى اشعار آخر

شأن ما فعلت الصحف الورقية الاردنية ابتداء من اليوم الاربعاء، قررت الصحف القطرية كافة، حجب نسخها الورقية عن الصدور اعتبارا من غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وقالت الصحف إن هذا القرار يعود لأسباب لوجستية تحول دون إتمام عملية الطباعة بمطابعها الواقعة في المنطقة الصناعية بالدوحة والتي تم إخضاعها لحجر صحي جراء فيروس كورونا.

وأكدت الصحف أنها بحجب نسخها الورقية، فإنها تواكب التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة القطرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة